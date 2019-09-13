Власти Ставрополья ищут подрядчика на проектирование реконструкции больницы Кисловодска

ПЯТИГОРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья объявили открытый конкурс на создание проекта реконструкции Кисловодской городской больницы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"В настоящее время в "Единой информационной системе в сфере закупок" размещен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по обследованию объекта, комплексным инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации для реконструкции Кисловодской городской больницы. На работу планируется потратить порядка 101 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В проект реконструкции должны быть включены основной корпус больницы и вспомогательные здания, которые планируют обустроить технологическими, вспомогательными, санитарно-гигиеническими, служебно-бытовыми и прочими помещениями, а также навесами и козырьками над запасными и главными входами, крытыми пандусами.

"В общей сложности будет обновлено все здание и заменены инженерные коммуникации. Также модернизируют все медицинское оборудование, организуют логистику и проведут работы по комплексному благоустройству и озеленению прилегающей территории", - приводятся в сообщении слова главы краевого Минстроя Алексея Когарлыцкого.

В сентябре 2018 года глава Кисловодска Александр Курбатов сказал ТАСС, что главное медучреждение города нуждается в полной реконструкции, стоимость ремонтно-строительных работ может составить 1 млрд рублей, еще порядка 200 млн потребуется на оборудование.

Кисловодская больница ведет историю от знаменитой в XX веке на Минеральные Воды Хлудовской больницы. В 1987 году был введен в строй больничный комплекс общей площадью более 50 тыс. кв. м. Сейчас здания обветшали и не соответствуют современным стандартам. Ежегодно в медучреждении стационарно проходят лечение более 15 тыс. человек, хирурги выполняют более 4,8 тыс. операций.