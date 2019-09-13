Парусная регата и спортивные мастер-классы пройдут в Ростове-на-Дону в день города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Парад парусных судов, спортивные мероприятия, мастер-классы и концерт с участием рэпера Басты, группы "2Маши" и DJ Грува пройдут в Ростове-на-Дону в честь 270-летия города, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Основные мероприятия дня города пройдут 14 сентября на набережной реки Дон. На фарватере реки Дон планируется разместить гидроциклы, водные лыжи, шоу флайбордов. Вечером с 18 до 19 часов будет проведена парусная регата среди детских и юношеских спортивных школ и парад парусных судов", - говорится в сообщении.

Еще одной площадкой для празднования станет парк "Левобережный", где в течение дня будет организован спортивный фестиваль с мастер-классами по стритболу, кикбоксингу, тайскому боксу, силовому экстриму, карате, кудо, пляжному волейболу, мас-рестлингу. На фестивале можно будет посмотреть показательные выступления по чирлидингу, гребному спорту, кудо, тхэквондо.

"Всего на территории парка будет представлено более 40 интерактивных, интеллектуальных и спортивных площадок для любого возраста. Рестораны и бары, расположенные на территории парка, представят посетителям меню из нескольких блюд, созданное специально для юбилея города", - отметили в пресс-службе.

Вечером 14 сентября на Театральной площади города начнется гала-концерт с выступлениями гран-призеров и лауреатов городского конкурса "Звезды Ростова", а также звезд российской эстрады, среди которых рэпер Баста, группа "2Маши" и DJ Грув. Кульминацией празднования 270-летия Ростова-на-Дону станет фейерверк из более чем 500 залпов. После завершения мероприятий в вечернее время для гостей и жителей города выделят дополнительные автобусы от Театральной площади, Набережной и парка "Левобережный" в районы города.

"Традиционно в праздничные дни наш город посещают делегации городов-побратимов. Участие в торжественных мероприятиях в этом году подтвердили делегации из Турции, Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, Китая и других стан. Всего ожидается 100 иностранных гостей", - добавили в пресс-службе областного правительства.