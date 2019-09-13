Вышел последний выпуск газеты Washington Post Express

Печатная газета Washington Post Express закрылась спустя 16 лет существования. Об этом сообщило само издание.

Последний выпуск бесплатной ежедневной газеты вышел в четверг с заголовком: "Надеемся, вы в восторге от ваших гребаных смартфонов".

"Печатному продукту трудно выжить в таких условиях, но мы продержались гораздо дольше, чем можно было ожидать <...> Мы безмерно благодарны вам, наши читатели, за то, что позволили быть частью вашего мира на протяжении последних 16 лет", - говорится в прощальном обращении.

Отмечается, что "бумага" не смогла конкурировать с интернет-версией, что привело к сокращению тиража и финансовым трудностям.