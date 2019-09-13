Жители Карачаево-Черкесии 21 сентября примут участие в "Кроссе наций"

ЧЕРКЕССК, 13 сентября./ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии примут участие в самом масштабном спортивном мероприятии страны - "Кроссе наций", мероприятие пройдет 21 сентября в парке "Зеленый остров" в Черкесске. Об этом в пятницу ТАСС рассказали в министерстве физической культуры и спорта республики.

"С 2004 года в третье воскресенье сентября на территории РФ празднуется всероссийский День бега, его главное мероприятие - это "Кросс наций", в котором примут участие и жители нашей республики", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в прошлом году в кроссе участвовали более 200 человек. "Пробежать его может любой желающий. Главное - не победа, а участие, поэтому призов за первое и второе место не будет. Все участники получат сертификаты", - добавили в министерстве.