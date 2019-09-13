Выходные в европейской части России ожидаются по-осеннему прохладными

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Метеорологи прогнозируют похолодание в европейской части России после рекордно теплого начала осени. В центральных регионах страны, в Поволжье и на Урале в выходные станет ветрено и пасмурно, температура воздуха опустится до климатической нормы, сообщил в пятницу ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным "Фобоса", в начале сентября в некоторых регионах европейской части России температура воздуха была на 3-7 градусов выше средних значений.

"[В пятницу] начнет сказываться влияние североатлантического циклона, к воскресенью большая часть европейской России, за исключением Юга страны, будет находится в "мешке" полярного воздуха, это вернет температурный фон в рамки климатической нормы. Бабье лето закончится, практически по всей территории России начнется генеральное наступление осени, [станет] пасмурно, ветрено, дождливо, холодно, такая ситуация будет держаться как минимум недели две", - сказал Тишковец.

Он пояснил, что в ночь с пятницы на субботу холодный атмосферный фронт пересечет центр России, до 13-15 градусов в субботу похолодает на севере Вологодской области, в Костромской, Тверской, Ярославской областях, в ряде регионов Поволжья - в Кировской области, Марий-Эл, Нижегородской области - температура воздуха не поднимется выше 15 -17 градусов. "В понедельник клин холода обозначится в Республике Коми, Пермском крае, в северном и среднем Предуралье, температура здесь будет приближаться к нулевым отметкам", - уточнил специалист центра погоды.

По данным "Фобоса", теплая и солнечная погода в субботу ожидается в Самарской и Саратовской областях, где ожидается около 25-27 градусов, в Оренбуржье и на Юге России. В некоторых регионах сохраняется высокая пожарная опасность. В Саратовской области введен особый противопожарный режим, запрещено разводить костры в лесах, а также выжигать траву и мусор на прилегающих территориях. В Ульяновской области, по информации ГУ МЧС по региону, с 13 по 16 сентября также ожидается высокая пожарная опасность.