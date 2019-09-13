Путин встретится с главой ФМБА Владимиром Уйбой 13 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 13 сентября, проведет рабочую встречу с главой Федерального медико-биологического агентства Владимиром Уйбой.

"Сегодня из встреч рабочих внутренних, которые есть у президента, публичным будет его общение с руководителем ФМБА Владимиром Уйбой", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге. По его словам, это очень важное подразделение. Он отметил, что Путин и Уйба достаточно регулярно общаются, в том числе на полях крупных спортивных мероприятий. Встреча пройдет в Москве, в Кремле.

Представитель Кремля уточнил, что накануне поздно вечером "Путин вернулся в Москву". "Вчера был день такой богатый на передвижения по географии и по содержанию", - уточнил пресс-секретарь главы государства, напомнив, что Путин посетил дагестанское село Ботлих, а затем в Сочи провел российско-израильские переговоры.