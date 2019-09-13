В ГД внесли законопроект, обязывающий органы власти отвечать на запросы юридического бюро

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова внесла в Госдуму законопроект, обязывающий органы власти, общественные объединения и организации в тридцатидневный срок направлять ответ на запрос государственного юридического бюро по аналогии с адвокатским запросом. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе верхней палаты парламента.

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 17 закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".

Как пояснила Рукавишникова, законопроект подготовлен с целью повышения качества оказываемой бесплатной юридической помощи. Она рассказала, что действующим законодательством предусмотрены две основные модели организации региональных систем бесплатной юридической помощи. В первом случае в качестве основных участников, оказывающих правовую помощь гражданам, выступают адвокаты, во втором - государственные юридические бюро, создаваемые субъектами РФ в форме казенных учреждений.

Согласно данным Министерства юстиции РФ, государственные юридические бюро созданы в 25 российских субъектах. "Вместе с тем на практике государственные юридические бюро сталкиваются с рядом проблем, значительно понижающих эффективность их работы. Одной из наиболее существенных проблем в сфере оказания бесплатной юридической помощи государственными юридическими бюро является получение информации, необходимой для качественного оказания юридических услуг гражданам, от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также иных организаций", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметила Рукавишникова, сейчас эти структуры не обязаны предоставлять письменные ответы на запросы государственных юридических бюро, "в связи с чем зачастую необходимая информация вообще не предоставляется, либо предоставляется несвоевременно или не в полном объеме". "Фактически это приводит к невозможности надлежащим образом обеспечить конституционное право граждан на получение бесплатной юридической помощи", - констатировала сенатор.

Она добавила, что неправомерный отказ в предоставлении сведений по запросу государственного юридического бюро, согласно инициативе, будет подпадать под действие Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающего наказание для должностных лиц в виде административного штрафа в размере от 5 до 10 тыс. рублей.