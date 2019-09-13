Кабардино-Балкария в 2019 году получит 4,5 млн рублей на реставрацию воинских захоронений

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкария направят 4,5 млн рублей из федерального бюджета на реставрацию воинских захоронений, сообщил в пятницу министр культуры региона Мухадин Кумахов.

"Во исполнение постановления правительства РФ от 9 августа 2019 года планируется заключение соглашения между Министерством обороны РФ и правительством Кабардино-Балкарии о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету КБР на восстановление воинских захоронений. Всего 4 млн 530 тыс. рублей распределяются на 13 районов и городских округов", - сказал Кумахов на заседании кабмина региона.

По его словам, предполагается восстановление, реставрация, ремонт, благоустройство воинских захоронений. Кроме того, будут нанесены имена погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения.

Председатель правительства региона Алий Мусуков добавил, что такая программа принята на федеральном уровне впервые в 2019 году, чем объясняется позднее распределение финансовых средств. Программа рассчитана до 2024 года.