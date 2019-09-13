В Кремле нормально относятся к продаже олимпийцами подаренных им за медали машин

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Спортсмены, получившие автомобили за успешное выступление на Олимпиаде, могут свободно распоряжаться ими, в том числе продавать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать продажу такого автомобиля BMW конькобежкой Ольгой Фаткулиной.

"Это же ее машина, человек хочет - ездит, хочет - продает, хочет - дарит, - сказал Песков. - Это же ее собственность". "Каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось", - добавил он. Представитель Кремля резюмировал, что к решению спортсменки в администрации президента относятся абсолютно нормально.

По итогам зимних Олимпийских игр - 2018 победителям и призерам были вручены автомобили марки BMW. Поскольку из-за допингового скандала членство Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете было приостановлено, не все российские спортсмены были допущены к участию в Олимпиаде-2018. Для этих атлетов были организованы альтернативные игры (Всероссийские соревнования), победители которых также получили автомобили. Фаткулина не была допущена к участию в Олимпиаде-2018 и впоследствии стала чемпионкой Всероссийских соревнований.

Ранее подаренные автомобили продали несколько медалистов Игр-2018, среди которых капитан хоккейной команды Илья Ковальчук.