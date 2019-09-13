ГИБДД заинтересовалась видео с участием свадебного кортежа Собчак и Богомолова

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Госавтоинспекция заинтересовалась видео с участием свадебного кортежа ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В настоящее время Госавтоинспекция Москвы изучает данное видео, распространенное в сети интернет", - сказал собеседник агентства.

Ранее в сети появилось видео с участием свадебного кортежа знаменитостей, которые выбрали для торжественной церемонии катафалк. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт.