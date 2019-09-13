Скоро мы начнем переходить на другие IP-адреса. Что это значит для обычных пользователей?

В конце сентября в России, Европе и странах Ближнего Востока могут закончиться свободные IP-адреса. Сейчас мировое IT-сообщество готовится к переходу со старого массового интернет-протокола IPv4 на новый IPv6, где IP-адресов будет намного больше. Что нужно знать об этом переходе и почувствуют ли изменения пользователи?
Объясните понятно, что такое IPv4 и IPv6?
IP — это протоколы для передачи данных в интернете. Все компьютеры (смартфоны, планшеты и т.д.) связываются друг с другом по IP-адресам в этих протоколах. Проще, протокол — это как система телефонных номеров оператора, а IP-адрес — как телефонный номер.
У протоколов тоже есть версии, как, скажем, у операционных систем. IPv4 — не первая версия интернет-протокола, что понятно по ее номеру, но первые три были экспериментальными. Так, IPv4 стала первой массовой версией, которая была описана в 1978 году. Мы — владельцы обычных персональных компьютеров и прочих гаджетов — начали пользоваться и сейчас пользуемся, скорее всего, IPv4, а не IPv6.
IPv6 — это новая версия протокола (пятой не было — этот номер пропустили). Эта система придет на смену IPv4.
Зачем нужно менять IPv4 на IPv6? Шестая версия чем-то лучше?
Ресурсы в нашем мире исчерпаемы — в том числе и в цифровой среде. В интернете тоже может что-то закончиться. В протоколе IPv4 уже закончились уникальные IP-адреса.
Протокол IPv4 устроен так, что количество адресов в нем ограничено и конечно — всего в нем было запланировано 4,3 млрд адресов. Сейчас организация RIPE NCC, которая распределяет адреса, выдает не новые, а те, которые ранее использовались, но были возвращены.
Посмотреть, сколько свободных и зарезервированных адресов осталось в протоколе IPv4, можно здесь.
Вообще, примерно с 2011 года специалисты начали популярно рассказывать о проблеме, тогда прошел международный день IPv6 (World IPv6 Day). Это мероприятие по тестированию перехода глобального интернет-сообщества с IPv4 на IPv6.
"В протоколе IPv6 количество адресов тоже конечно, — говорит Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ. — Но их в миллиарды раз больше. Кто-то говорил, что можно раздать по несколько сотен тысяч IPv6-адресов каждому насекомому на планете. В обозримом будущем мы сможем не задумываться о такой проблеме, как то, что IP-адреса заканчиваются".
Переход с IPv4 на IPv6 как-то отразится на пользователях?
Нет, пользователи не должны заметить каких-либо изменений, потому что они получают конечную услугу — выход в интернет. То, как технически это организовано, — забота операторов связи. По данным представителей "Билайна", МТС, "Мегафона", опрошенных ТАСС, они уже подготовили или скоро начнут готовить инфраструктуру для перехода на IPv6.
Хотя трудности с использованием интернета могут возникнуть у пользователей очень старых гаджетов, признают в Координационном центре доменов .RU/.РФ.
У меня очень старый смартфон. Насколько старые гаджеты не будут поддерживать IPv6?
"В 2012 году Apple представила iPhone 5 и потребовала от разработчиков приложений обязательную поддержку протокола IPv6, — объясняет Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ. — Примерно такие же изменения в политике появились у Google и китайских платформ в те же годы — плюс-минус пара лет. То есть 2011–2013 годы — это рубеж, когда производители и создатели программ начали создавать свои продукты с обязательной, а не опциональной поддержкой IPv6". Если ваш смартфон вышел раньше 2011–2013 года — не факт, что он сможет поддерживать новую версию протокола.
В МТС уточнили, что одна из основных проблем — поддержка IPv6 на конечных устройствах. По умолчанию в большей части смартфонов был выставлен IPv4 как протокол доступа в интернет. "Мы провели ряд мероприятий, которые позволили данную ситуацию изменить", — пояснили в пресс-службе. Сейчас доля IPv6-трафика в Сети превышает 30%, по данным компании, и продолжает расти. "После запуска IPv6 на мобильной сети потребность в public IPv4 для мобильных абонентов у нас снизилась. Мы планируем сокращать долю IPv4-адресов для мобильных абонентов по мере роста трафика IPv6".
И когда мы перейдем на IPv6?
На этот вопрос никто из экспертов не может ответить точно, но речь идет не о днях или месяцах, а о годах перехода. Так что не нужно прямо сейчас менять старый смартфон на новый из соображений, что он перестанет работать. Вероятно, когда гаджеты начнут сообщаться преимущественно в протоколе IPv6, устареют сегодняшние флагманы.