Скоро мы начнем переходить на другие IP-адреса. Что это значит для обычных пользователей?

IP — это протоколы для передачи данных в интернете. Все компьютеры (смартфоны, планшеты и т.д.) связываются друг с другом по IP-адресам в этих протоколах. Проще, протокол — это как система телефонных номеров оператора, а IP-адрес — как телефонный номер.

У протоколов тоже есть версии, как, скажем, у операционных систем. IPv4 — не первая версия интернет-протокола, что понятно по ее номеру, но первые три были экспериментальными. Так, IPv4 стала первой массовой версией, которая была описана в 1978 году. Мы — владельцы обычных персональных компьютеров и прочих гаджетов — начали пользоваться и сейчас пользуемся, скорее всего, IPv4, а не IPv6.

IPv6 — это новая версия протокола (пятой не было — этот номер пропустили). Эта система придет на смену IPv4.