Хайнань представил в Москве выставку уникальных животных Южно-Китайского моря

ХАЙКОУ /Китай/, 13 сентября. /ТАСС/. Хайнаньский музей Южно-Китайского моря представил в Москве уникальную коллекцию образцов тропической фауны Южно-Китайского моря. Как говорится в сообщении музея, эта экспозиция станет наиболее масштабной в истории его международного сотрудничества и первой его самостоятельной выставкой за рубежом.

Экспозиция "Сокровища биологического разнообразия Южно-Китайского моря" открыта в Зоологическом музее МГУ имени М.В. Ломоносова. Посетители выставки смогут ознакомиться с многими видами рыб и моллюсков, обитающих в Южно-Китайском море, среди которых рифовые рыбы, брюхоногие и двустворчатые моллюски и другие представители фауны.

"Привезенные из Южно-Китайского моря экспонаты и богатая коллекция Зоологического музея МГУ отражают собой фауну двух разделенных тысячами километров регионов мира, что позволит посетителям насладиться непостижимой красотой биологического разнообразия нашей планеты", - говорится в сообщении музея.

Выставка приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и КНР и продлится до декабря 2019 года.

Зоологический музей МГУ имени М.В. Ломоносова основан в 1791 году. Его коллекция насчитывает более 10 млн экспонатов, что делает его одним из крупнейших подобных музеев России.