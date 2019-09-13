Центральному военно-морскому музею присвоили имя Петра Великого

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присвоил Центральному военно-морскому музею Минобороны РФ (Санкт-Петербург) почетное наименование - имени императора Петра Великого. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить федеральному государственному бюджетному учреждению культуры и искусства "Центральный военно-морской музей" Министерства обороны Российской Федерации почетное наименование "имени императора Петра Великого" и впредь именовать его - федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в документе.

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. Он берет свое начало от Санкт-Петербургской модель-камеры - хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, впервые упомянутой в письме Петра I 24 января 1709 года.

В фондах музея их хранится более 700 тыс., в том числе свыше 13 тыс. предметов корабельной техники, более 11 тысяч единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 тыс. произведений изобразительного искусства. Также коллекция музея насчитывает 56 тыс. предметов формы одежды, наград и знаков, флагов и знамен, свыше 44 тыс. документов и рукописей, около 300 тыс. фотографий и негативов, сотни тысяч чертежей. Музей обладает одной из богатейших в мире коллекций моделей кораблей.