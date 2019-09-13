РГО поднимет американскую подлодку, затонувшую у берегов Курил в годы Второй мировой войны

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) проведет экспедицию по подъему американской подводной лодки у берегов Курильских островов и надеется на участие в этом коллег из США, сообщил глава организации Сергей Шойгу на церемонии открытия фестиваля РГО в парке "Зарядье".

"На будущий год мы затеваем большую экспедицию, я многих приглашаю, у наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами", - сказал Шойгу.

"В данном случае я говорю про географию, а не про свою основную деятельность", - добавил он.

Фестиваль РГО в "Зарядье" продлится до 22 сентября. В этом году он посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов и проходит под лозунгом "Открываем Россию заново! Вместе!". Программа и экспозиция фестиваля продуманы таким образом, чтобы посетители смогли совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России.