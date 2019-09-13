Робот "Федор" ответил на шутку Урганта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850) ответил в Twitter на шутку телеведущего Ивана Урганта. Запись была опубликована на его странице в пятницу.
Ранее телеведущий в программе "Вечерний Ургант", размышляя о дальнейшей судьбе робота, который больше не полетит на орбиту, пошутил, что "у Дмитрия Рогозина появится самый дорогой в мире таймер для варки яиц".
В ответ на это робот написал: "Иван Ургант! Мне нужны ваши яйца! И укажите, на какое время поставить таймер".
Иван Ургант! Мне нужны ваши яйца! И укажите, на какое время поставить таймер? pic.twitter.com/ZplxYXnlfj— FEDOR (@FEDOR37516789) 13 сентября 2019 г.
В среду исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик "Федора") Евгений Дудоров сообщил ТАСС, что в дальнейшем этот образец робота не сможет проходить испытания в космосе, но способен стать экспонатом в музее, образцом для отработки технологий копирующего управления. Он также предположил, что "Федора" могут использовать для популяризации космонавтики.
В конце августа Дмитрий Рогозин во время рабочего визита в Самару признался, что не знает, каким образом робот "Федор" пишет в Twitter.
О роботе
Робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который летал на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".
Испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14", на борту которого вместо экипажа находились "Федор" и грузы, состоялся 22 августа. Стыковка с МКС состоялась 27 августа со второй попытки. Робот вернулся на Землю в ночь на 7 сентября.