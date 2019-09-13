Робот "Федор" ответил на шутку Урганта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор" (Skybot F-850) ответил в Twitter на шутку телеведущего Ивана Урганта. Запись была опубликована на его странице в пятницу.

Ранее телеведущий в программе "Вечерний Ургант", размышляя о дальнейшей судьбе робота, который больше не полетит на орбиту, пошутил, что "у Дмитрия Рогозина появится самый дорогой в мире таймер для варки яиц".

В ответ на это робот написал: "Иван Ургант! Мне нужны ваши яйца! И укажите, на какое время поставить таймер".