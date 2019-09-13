Найденная на третьи сутки после пропажи вологодская девочка идет на поправку

ВОЛОГДА, 13 сентября. /ТАСС/. Двухлетняя жительница села Красное Тарногского района Вологодской области, которая пропала 4 сентября и была найдена на третий день в лесу в тяжелом состоянии, идет на поправку. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в области Ольга Смирнова.

"Девочка сейчас по-прежнему находится в детской областной клинической больнице, очень активная, в два года замечательно говорит, даже предложениями. Совершенно адаптировалась. С ней все в порядке, из реанимации была переведена в обычную палату", - рассказала ТАСС детский омбудсмен.

По словам главы Тарногского района Сергея Гусева, состояние ребенка удовлетворительное.

"Температуры нет, сама ходит, кушает, все в порядке. Мы каждый день на связи с больницей по этой девочке", - сказал глава района.

У матери девочки пятеро детей. Все они были изъяты из семьи. По словам омбудсмена, трое других детей вскоре отправятся в санаторий под Великим Устюгом, новорожденная дочь осталась с бабушкой, а мать отправилась в Вологду навестить свою дочь в больнице.

"Общество разделилось, одни требуют лишить мать родительских прав, другие настаивают, что ни в коем случае нельзя этого делать ради сохранения семьи, в интересах детей, даже обращение такое было. Люди помогают вещами, проводят ремонт в квартире. Решение примут официальные органы, которые внимательно изучат ситуацию", - сказала Смирнова.

Как рассказал глава района, одна местная семья проводит в их квартире косметический ремонт.

"Дом, конечно, старый, но квартира была приличная, куплена на средства материнского капитала. Местные жители уже начинают возмущаться этой ситуацией, говорят что матери нужно помогать", - отметил Гусев.

Девочка пропала 4 сентября около 11:00 мск, мать оставила ее без присмотра в песочнице с двумя сестрами шести и четырех лет, а сама пошла в соседний дом покормить своего новорожденного ребенка. Вернувшись, ребенка не обнаружила, самостоятельные поиски результата не дали, женщина обратилась в полицию. В поисках ребенка были задействованы более 400 человек. 6 сентября ребенка нашли в 1 км от места в тяжелом состоянии - была обездвижена и почти обезвожена. Ребенка доставили санавиацией в Вологодскую областную детскую клиническую больницу. В отношении 29-летней матери ребенка расследуется уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). У женщины пятеро малолетних детей. Ранее она привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел. После происшествия дети из семьи были изъяты. Позже следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики.