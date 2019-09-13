Шойгу и Матвиенко вручили награды победителям конкурсов Русского географического общества

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Победителей конкурсов Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" и "Лучший гид России" наградили на церемонии открытия фестиваля РГО в московском парке "Зарядье".

Победителей фотоконкурса "Самая красивая страна" в этом году выбрали в 17 номинациях: "Пейзаж", "От заката до рассвета", "Дикие животные", "Птицы", "Макромир", "Подводный мир" и другие. Также были пять номинаций для детей - "Пейзаж", "Мир зверей", "Мир птиц", "Мир людей" и "Макромир".

Вручая награды в детских номинациях президент РГО Сергей Шойгу напомнил, что за пять лет существования на конкурс было отправлено больше полумиллиона фотографий. "Потрясающий конкурс. Это десятки тысяч авторов от самых маленьких до самых больших. От любителей до профессионалов. От тех, кто снимает на телефон, и тех, кто везет с собой сотни килограмм аппаратуры, сидит неделями, выжидает момента", - сказал Шойгу.

В свою очередь, награждая взрослых участников, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила всех, кто принимал участие в фотоконкурсе. "Вы нам подарили столько эмоций, красоту неземную", - дала оценку работам Матвиенко.

По ее словам, участники смогли раскрыть красоту самых потаенных мест страны. "Многие фотографии сделаны в заповедниках и труднодоступных местах, куда трудно добраться даже самым заядлым путешественникам", - подчеркнула она.

По мнению генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, который также участвовал в награждении победителей, помимо таланта и профессионализма все снимки пронизаны любовью. "Они и получились, потому что люди, которые снимают свою страну, ее очень любят", - заметил Эрнст.

"Лучший гид"

Также на церемонии открытия музыкант Гарик Сукачев вручил награды победителям конкурса "Лучший гид России". В этом году конкурс включал четыре номинации: "Лучший гид. Музей", "Лучший гид. Город", "Лучший гид. Проводник", "Лучший гид до 18 лет". Вручая награды, Сукачев отметил, что все видеоролики сделаны очень талантливо, с юмором и любовью.

Фестиваль РГО в "Зарядье" продлится до 22 сентября. В этом году он посвящен путешествиям по России, популяризации интересных туристических маршрутов и проходит под лозунгом "Открываем Россию заново! Вместе!".

Программа и экспозиция фестиваля продуманы таким образом, чтобы посетители смогли совершить своеобразное "кругосветное путешествие" по России.