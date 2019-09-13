Медведев распорядился создать комитет по увековечению памяти математика Чаплыгина

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комитета по увековечению памяти советского математика Сергея Чаплыгина и проведению празднования 150-летия со дня его рождения. Документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

"Образовать организационный комитет по увековечению памяти С.А. Чаплыгина, по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня его рождения и утвердить его состав", - говорится в документе.

Организационно-техническим обеспечением деятельности комитета займется Минпромторг России.

В состав комиссии войдут 19 человек, в том числе заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Советский математик Сергей Чаплыгин ввел ряд понятий в области приближенного интегрирования дифференциальных уравнений (метод Чаплыгина, неравенство Чаплыгина и др.), разработал метод исследования струйных движений газа при дозвуковых скоростях, вывел формулы движения крыла самолета на взлете и посадке и др. Организатор и директор Московских высших женских курсов (1905-1918), директор-начальник Центрального аэрогидродинамического института (1928-1931).