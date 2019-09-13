В Кисловодске построят 14 спортивных площадок

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать спортивных площадок планируется построить в городе-курорте Кисловодска, несколько из них откроются в 2019 году. Об этом сообщила в пятницу администрация муниципалитета.

"14 спортивных площадок строят в Кисловодске. В этом году универсальные спортивные площадки появятся в двух поселках городского округа: Нарзанном и Белореченском. В четырех школах и лицее к площадкам установят воркаут-тренажеры", - сообщается на странице мэрии в Instagram.

Также в Кисловодске строят самый крупный в городе уличный открытый стадион. На его территории появятся четыре теннисных корта, площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Основной объем финансирования для строительства площадок поступил в город в рамках программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года была утверждена в 2012 году, среди ее основных целей - стимулирование инвестиционной активности и привлечение капитала в экономику региона, создание современной туристической инфраструктуры, снижение безработицы, модернизация школ, детсадов, больниц и других социальных объектов. В течение ближайших трех лет на реализацию госпрограммы планируется направить более 40 млрд рублей.