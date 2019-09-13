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Северный Кавказ

Во Владикавказе до конца года благоустроят 61 дворовую и 15 общественных территорий

Всего же в республике до конца 2024 года планируют привести в порядок около 790 территорий

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. /ТАСС/. Более 60 дворовых и 15 общественных территорий благоустроят во Владикавказе в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Северной Осетии Майран Тамаев.

"В 2019 году мы благоустроим 61 дворовую и 15 общественных территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды на территории Республики Северная Осетия-Алания", - сказал министр.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ республики, до 2024 года планируется благоустроить 157 общественных и 632 дворовые территории. На это будет направлено порядка 237 млн рублей, из них из федерального бюджета - около 210 млн рублей, из республиканского - более 11 млн рублей, из местного - 15,4 млн рублей.

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