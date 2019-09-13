Первый гастрономический фестиваль "Арбузная поляна" пройдет в Грозном 18 сентября

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Дегустация десертов из арбуза, а также мастер-класс по художественной резьбе проведут на первом гастрономическом фестивале "Арбузная поляна", сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского Министерства по туризму.

"Профессионалы по карвингу (искусству художественной резки по овощам и фруктам) проведут увлекательный мастер-класс по художественной резьбе на арбузах. Именитые повара научат готовить вкусные десерты из арбуза и дыни, а дети смогут принять участие в интересных и веселых конкурсах. Желающие отведают варенье из арбузных корок, дынное варенье, моченые арбузы, арбузные коктейли, дынные чаи и многие другие шедевры из этих чудесных ягод", - рассказали в пресс-службе.

Задача фестиваля - развитие и укрепление межпоселенческих и культурных связей, формирование социокультурного пространства, благоприятного для развития творческой активности населения. "Наша цель - чтобы мероприятие приняло ежегодный характер и способствовало увеличению спроса на ивент-туризм," - отметил министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.

Мероприятие пройдет 18 сентября в сквере Журналистов в Грозном.