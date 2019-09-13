Представитель Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о госпитализации актрисы. Об этом он в пятницу сообщил ТАСС.

"В ответ на мое сообщение с публикацией о госпитализации она мне sms написала: "Бред. Отстань", - сказал Христов.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения о том, что актриса борется с онкологическим заболеванием.

Христов отметил, что Заворотнюк планирует рассказать о состоянии своего здоровья в эфире одного из федеральных каналов. "Я провел переговоры, идет вопрос согласования", - добавил он.

Российская актриса театра и кино окончила Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева) и сразу после выпуска стала служить в театре-студии под руководством Олега Табакова. За 10 лет работы там она сыграла в 29 спектаклях. Известность Анастасии Заворотнюк принес сериал "Моя прекрасная няня". Помимо актерской деятельности, она также выступала в роли телеведущей в проекте "Хорошие песни" на канале СТС, вела программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду" и другие.

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