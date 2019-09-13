Более 32,6 млн человек прошли диспансеризацию с начала 2019 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Профилактические мероприятия и диспансеризацию за первые семь месяцев 2019 года прошли более 32,6 млн человек, сообщила в пятницу пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

"По данным ФОМС, за семь месяцев 2019 года уже более 32,6 млн человек прошли профилактические мероприятия (62% от планируемой на год численности граждан, подлежащих указанным осмотрам). Общий размер финансового обеспечения профилактических мероприятий за счет средств обязательного медицинского страхования составил более 41,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В 2018 году такие медосмотры прошли почти 51 млн взрослых и детей. О праве прохождения профилактических мероприятий планируется проинформировать в 2019 году 51,4 млн застрахованных лиц. По новому порядку прохождения диспансеризаций, россияне с 18 лет могут пройти профилактический медицинский осмотр раз в год. Раз в три года можно пройти диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкоскрининги для разных возрастов. Россияне старше 40 лет получили возможность проходить диспансеризацию ежегодно. Медосмотры можно пройти на всей территории РФ, независимо от региона.

Обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год является одним из целевых показателей национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году не менее 70% россиян должны ежегодно проходить профилактические медосмотры.

Нацпроект также предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года и ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.