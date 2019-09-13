От 10 до 15 человек ежедневно оперируют в госпитале в Нижнеудинске

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) оперируют ежедневно от 10 до 15 человек в городе Нижнеудинск Иркутской области. Об этом сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Там у нас госпиталь работает, ежедневно 10-15 человек оперируем. То есть мы в Нижнеудинске взяли на себя полностью всю работу по операциям, потому что основная больница затоплена - хирургический корпус. <…> В день от 10 до 15 человек спасаем, оперируем, кормим в суточном режиме. На сегодняшний день с 1 июля 600 человек прооперировано", - сказал он.