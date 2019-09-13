От 10 до 15 человек ежедневно оперируют в госпитале в Нижнеудинске

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) оперируют ежедневно от 10 до 15 человек в городе Нижнеудинск Иркутской области. Об этом сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Там у нас госпиталь работает, ежедневно 10-15 человек оперируем. То есть мы в Нижнеудинске взяли на себя полностью всю работу по операциям, потому что основная больница затоплена - хирургический корпус. <…> В день от 10 до 15 человек спасаем, оперируем, кормим в суточном режиме. На сегодняшний день с 1 июля 600 человек прооперировано", - сказал он.
Мобильный госпиталь, установленный в городе с 1 июля по указанию президента, располагает двумя операционными, двумя реанимационными и одной перевязочной. По словам Уйбы, в штат входят хирурги со всей страны из федеральных центров, анестезиологи, операционные сестры, реанимационные. "40 человек - состав мобильного госпиталя. Мы их меняем, то есть они месяц отработают, мы их меняем, ротируем. Тем не менее 40 человек - это неснижаемое количество работников", - подчеркнул он.
Уйба добавил, что госпиталь продолжит функционировать до 31 октября.
Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.