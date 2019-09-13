Ученые из девяти стран обсудят вопросы экологии горных экосистем на конференции в КБР

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Конференция "Горные экосистемы и их компоненты", в которой примут участие ученые из девяти стран, пройдет 15-20 сентября в Нальчике (Кабардино-Балкария). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН.

"Конференция посвящена 30-летию научной школы члена-корреспондента РАН А. К. Темботова и 25-летию самого института. В работе конференции заявлено участие представителей восьми иностранных государств: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Китая, Таджикистана и Турции. Участники конференции обсудят актуальные проблемы биологии, экологии компонентов горных экосистем", - сообщили в пресс-службе.

В конференции примут участие зоологи, ботаники, экологи, генетики, географы и другие специалисты, а также представители ведущих академических институтов, вузов и природоохранных структур 26 субъектов РФ, сообщили в институте. Как ожидается, в мероприятии примут участие порядка 350 человек.

Для молодых ученых будет проведена школа-семинар. В рамках конференции в залах Кабардино-Балкарского музея изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко будет работать выставка фотографии "Природа Кавказа".