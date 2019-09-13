Россияне чаще других получали финское гражданство в 2018 году

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября. /ТАСС/. Россияне стали лидерами по получению гражданства Финляндии в 2018 году. Об этом сообщил в пятницу государственный центр статистики Финляндии.

"В 2018 году финское гражданство чаще других получали граждане России, всего их было 1,7 тыс.", - говорится в сообщении. Это число, однако, сократилось почти на 1 тыс. по сравнению с 2017 годом.

На втором месте по числу получивших финское гражданство оказались сомалийцы (856 человек), далее идут иракцы (621) и эстонцы (541). Всего же обладателями финских паспортов за прошлый год стали более 9,2 тыс. человек, что на четверть меньше, чем в 2017 году.

Средний возраст новых финских граждан составил 28 лет, указали статистики. При этом большинство из них сохранили и свое первое гражданство, поскольку, в частности, россиянам при получении финского паспорта можно не отказываться от российского.

Всего по состоянию на конец прошлого года в Суоми проживало около 126 тыс. человек с двойным гражданством, главным образом это были выходцы из РФ (31,6 тыс.), Швеции (8 тыс.) и Сомали (6,4 тыс.).

В целом считается, что получить финское гражданство намного проще, чем во многих других странах ЕС. Для этого нужно прожить в стране четыре или пять лет по виду на жительство, сдать тест по одному из государственных языков и заплатить налоги. Некоторые местные политики и, в частности, партия "Истинные финны" неоднократно поднимали вопрос о необходимости ужесточить правила. До сих пор никаких кардинальных изменений в действующую систему внесено не было.