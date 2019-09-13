В Роспотребнадзоре предложили сделать обязательным физметод для дезинфекции медотходов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Физический метод обеззараживания медицинских отходов предлагается сделать обязательным в новой версии санитарно-эпидемиологических требований к обращению с медицинскими отходами. Об этом в пятницу на семинаре - совещании с субъектами Южного федерального округа по изучению передового опыта организации обращения с медицинскими отходами рассказал директор Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Николай Шестопалов.

"Мы в новой редакции санитарно-эпидемиологических требований все-таки посчитали возможным включить использование физических методов обеззараживания в качестве обязательного метода обеззараживания медицинских отходов", - сообщил он и уточнил, что для этого есть все возможности.

Физический метод предполагает воздействие насыщенным водяным паром под избыточной температурой, давлением, электромагнитным, радиационным излучением при наличии специализированного оборудования, а химический метод предполагает использование раствора дезинфицирующих средств. Сейчас, уточнил Шестопалов, большая часть отходов обеззараживается химическим методом.

Как сообщил профессор, Роспотребнадзор поручил подготовить новую редакцию санитарных правил обращения с медотходами, которая действует уже порядка 10 лет. "Мы действительно уже более 10 лет пытаемся внедрить эту систему и в нашем СанПине 2010 года были посылы к тому, что приоритетом должна быть все-таки централизованная система в медицинских учреждениях работы с медицинскими отходами", - отметила замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. По ее словам, в настоящий момент принятие новых правил затрудняется тем, что система утилизации медицинских отходов предполагает взаимодействие нескольких законов в сфере экологии и здравоохранения.

По данным заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и экологии, члена Общественного совета Минприроды Владислава Жукова, в России образуется порядка 4 млн тонн медицинских отходов в год.