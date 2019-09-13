В Чечне в 2019 году появится сеть центров амбулаторной онкологической помощи

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Центры амбулаторной онкологической помощи появятся в четырех городах Чечни в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщил в пятницу министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"Планируется организовать на базе многопрофильных больниц четыре центра амбулаторной онкологической помощи в городах Гудермес, Грозный, Шали и Урус-Мартан, чтобы максимально приблизить помощь к населению. В первую очередь, это диспансерное наблюдение за пациентами после лечения, во-вторых, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. Современная химиотерапия подразумевает даже работу пациента во время курса, настолько она эффективная и малотоксичная", - рассказал министр здравоохранения Чечни.

По его словам, в рамках нацпроекта в течение пяти лет планируется направить более 4 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями в республике.

"Из них 811 млн рублей из федерального бюджета, остальное внебюджетные источники. Такое массивное вливание средств в онкологическую службу позволяет нам качественно оказывать медицинскую помощь и улучшить лучевую терапию, химиотерапию, а также хирургию. Здесь мы говорим также о приобретении оборудования", - добавил он.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.