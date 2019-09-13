Путин посетит конференцию израильского фонда "Керен ха-Йесод" в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на конференции израильского фонда "Керен ха-Йесод", которая состоятся в Москве 17 сентября. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Еще хотел бы рассказать вам, это тоже достаточно интересная встреча, она состоится 17 сентября в Москве, - сказал он. - Впервые в Москве будет проходить международная конференция фонда "Керен ха-Йесод". Ушаков пояснил, что эта организация, собирающая пожертвования для еврейской диаспоры по всему миру, а также инвестиции для Израиля. "Имеется в виду, что президент выступит перед участниками этой конференции, а затем встретится коротко с представителями ее руководства", - сообщил Юрий Ушаков, отметив, что этот вопрос обсуждался на состоявшихся переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Фонд был учрежден на Всемирном сионистском конгрессе в 1920 году. "Это мощная организация имеет филиалы в 45 странах, сейчас штаб-квартира в Иерусалиме и эта организация, по сути дела, основной источник финансирования программ в различных странах, которые связаны с поддержкой мирового еврейства в различных областях", - уточнил представитель Кремля, добавив, что в организацию входят известные и влиятельные люди.

Инициатива проведения конференции в Москве исходила от самой организации. "Мы согласились", - сказал Ушаков. По его словам, практика встречи руководства "Керен ха-Йесод" с лидерами государств сложилась в последние годы. "С ними встречались и Обама в свое время, и Берлускони, и Хуан Карлос, то есть многие представители тех стран, где были проведены конференции этой организации", - заключил Ушаков.