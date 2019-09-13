В Магасе планируют запустить беспилотный трамвай на солнечных батареях в 2020 году

МАГАС, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Магаса планируют в 2020 году запустить работающий на солнечных батареях трамвай с функцией беспилотного управления, об этом в своем аккаунте в Instagram написал мэр города Беслан Цечоев.

"Практически завершен проект суперсовременного трамвая, который будет работать как от аккумуляторов, так и от солнечных батарей. Один из вагонов адаптирован для инвалидов, там же находится барная стойка, имеется массажное кресло, спинки сидений оснащены аудио и видеогидом на 15 языках. Естественно, трамвай оснащен Wi-Fi, кнопкой вызова полиции, видеонаблюдением. Движение трамвая может осуществляться как под управлением водителя, так и автопилотом", - сказал Цечоев.

По его словам, трамвай является частью разработанной мэрией Магаса в 2015 году концепции умного города и туристско-рекреационного кластера "Шелковый путь". Запустить трамвай мэрия планирует в 2020 году - к 250-летнему юбилею добровольного вхождения Ингушетии в состав России.

В 2018 году Минстрой России включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные смарт-разработки федеральной программы "Умный город". В Магасе реализован ряд проектов по созданию умного города, в том числе установлены полностью застекленные остановочные комплексы с Wi-Fi, подогревом, электронной библиотекой, а также мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора. Кроме того, строятся современные детские и спортивные площадки. Власти также разрабатывают проект создание ботанического сада и парка аттракционов.