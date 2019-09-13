СМИ: полиция освободила под залог голландцев, пытавшихся попасть на базу Area 51 в США

ГААГА, 13 сентября. /ТАСС/. Американская полиция освободила под залог двух голландцев, которые пытались проникнуть на засекреченную военную базу ВВС США Homey Airport, более известную как Area 51. Об этом сообщил в пятницу телеканал Omroep Brabant .

По его данным, блогеры из Нидерландов Тис Гранзир и Говерт Свейп были освобождены под залог в $500 каждый. В интервью телеканалу Свейп заявил, что не считает, что "сделал что-то плохое и неправильное". "Мы просто хотели сделать хорошее журналистское видео о том, что происходит, - отметил он. - Много людей сейчас говорят об Area 51. В понедельник голландцам предстоит предстать перед судом. "Это добавляет стресса, но у нас есть адвокат, и мы уверены, что все будет в порядке", - сказал Свейп.

Молодые люди смогли пересечь границу охраняемой зоны на автомобиле и проехать почти 5 км внутри нее. Во время задержания они сообщили, что видели запрещающие дорожные знаки, но это не остановило их желание рассмотреть достопримечательность изнутри. Теперь они обвиняются в незаконном проникновении на территорию охраняемого объекта. При досмотре машины задержанных стражи порядка обнаружили видеокамеры, ноутбуки и дроны.

Голландцы Тис Гранзир и Говерт Суэп ведут несколько видеоблогов на YouTube о необычных и труднодоступных достопримечательностях мира. Общее число их подписчиков насчитывает десятки тысяч.

Area 51 - распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. Из-за повышенных мер безопасности на базе многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетных НЛО.

В июле 2019 года пользователи Facebook создали сообщество, в котором обсуждали планы пойти на штурм зоны 20 сентября. Намерение принять участие в этой акции подтвердили 2 млн человек, еще 1,5 млн были отмечены как заинтересованные. После запроса Федерального бюро расследований США администраторы группы согласились провести фестиваль вместо массового набега на военную базу, однако в начале сентября мероприятие было отменено.