Гастрономический туризм станет главной темой Маргаритинской ярмарки в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Гастрономический туризм и его развитие станет основной темой XVIII Маргаритинской ярмарки, которая является крупнейшим деловым и торговым событием в Архангельской области. Об этом в пятницу рассказал журналистам председатель оргкомитета ярмарки, заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности Виктор Иконников.

"В этом году общий тренд деловой программы и вообще ярмарки - это гастрономический туризм. Тема была выбрана совместно с представителями бизнес-сообщества, представителями малого бизнеса, мы активно задействовали в эту работу советы по предпринимательству муниципальных образований, - сказал Иконников. - Гастрономический туризм - это тот потенциал, который на сегодня в регионе есть, но не до конца развит. Это развитие и туризма, и производства, потому что это взаимосвязано".

Ярмарка будет проходить с 19 по 22 сентября. Торговые ряды будут развернуты на трех площадках. Свою продукцию представят предприятия и предприниматели из 40 регионов России, а также Азербайджана, Узбекистана, Индии, Армении, Латвии, Эстонии, Беларуси.

Деловая программа будет проходить в Северном Арктическом федеральном университете, ее мероприятия впервые будут транслироваться онлайн. "Наши муниципалитеты тоже участвуют, будут презентовать свой туристический потенциал и те продукты, которые производятся на их территории. Можно будет понять, что из гастрономии рождается на той или иной территории, - отметил Иконников. - И некий элемент соревнования нам удалось заложить, потому что каждый муниципалитет хочет представить максимальное количество тех товаров, которые производятся на территории, опираясь на свою историю". В рамках деловой программы ярмарки пройдет III Российско-норвежская поморская конференция по рыболовству "Особенности добычи и переработки водных биоресурсов в Северном бассейне".

Для жителей города предусмотрена большая культурная программа. В этом году из Красноборска в Архангельск перенесли международный фестиваль гармонистов "Сметанинские встречи", который будет проходить в дни ярмарки. 19 сентября в городе откроется международный фестиваль "Похвала органу", в Гостином дворе будет работать "Джаз-мастерская", на пяти площадках города будут выступать 45 коллективов из 12 муниципальных образований Архангельской области.

Маргаритинская ярмарка - главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области (Поморья), в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до 2/3 всех денежных доходов государственной казны. Начало Маргаритинской ярмарки приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября - (Новолетие, Семенов день). Маргаритинская ярмарка в современном виде проводится в Архангельске с 2001 года.