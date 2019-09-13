Восстановлением популяции переднеазиатского леопарда займутся в Чечне

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Формированием репродуктивного ядра переднеазиатского леопарда займутся в Чеченской Республике, по мнению экспертов, ее местность является благоприятной для восстановления популяции данного вида. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Обследование местности показало, что наиболее благоприятными условиями для восстановления численности переднеазиатского леопарда на Восточном Кавказе обладает именно территория Чеченской Республики. Порядок формирования репродуктивного ядра будет определен в рамках актуализации программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе", - приводятся в сообщении слова эксперта Росзаповедцентра Минприроды Виктора Лукаревского.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Саид-Магомед Темирханов в свою очередь заявил, что республика приложит все необходимые усилия по созданию на своей территории благоприятных условий для формирования репродуктивных ядер переднеазиатского леопарда.

Переднеазиатский леопард занесен в Красную книгу России и включен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинотрудокции, федерального проекта "Сохранение биоразнообразия" национального проекта "Экология".