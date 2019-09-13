Титов призвал омбудсменов в регионах изучить реформу новых окружных судов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал всех омбудсменов в регионах изучить реформу кассационных и апелляционных судов в связи с их запуском 1 октября. Об этом ТАСС сообщил сам бизнес-омбудсмен.

"Считаю, что это очень важное и сильное решение в области защиты предпринимателей и надеюсь, что решения таких судов будут более объективными, - сказал Титов. - Хочу искренне поблагодарить Лебедева Вячеслава Михайловича - это целиком его инициатива - и спасибо, что довели до конца! Я в свою очередь прошу всех омбудсменов в регионах изучить эту реформу. В скором времени мы проведем специальный обучающий семинар".

В четверг пленум Верховного суда РФ утвердил дату начала работы новых окружных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного и апелляционного военных судов и Центрального окружного военного суда с 1 октября. В России начнут работу девять кассационных судов, которые будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения мировых и районных судов в своем кассационном округе, и пять апелляционных судов, которые будут рассматривать в качестве суда второй инстанции решения, вынесенные высшими судами субъектов РФ.

Новые кассационные и апелляционные суды образованы по экстерриториальному принципу. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 субъекта. Кроме того, при наличии ходатайства граждане могут дистанционно участвовать в рассмотрении жалоб с помощью систем видеоконференции, которыми оборудованы все федеральные суды. Для проживающих в отдаленных местностях граждан есть возможность создания постоянных судебных присутствий кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Также впервые в России будет введена сплошная кассация. Это означает, что у любого участника судебного процесса появится право на проверку вступившего в силу судебного решения в кассационной инстанции.