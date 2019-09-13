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Строительство питомника для разведения кабарги в алтайском Усть-Коксе завершат к 2022 году

В нем будет происходить работа по получению мускуса, который используют в производстве биологически активных добавок и при изготовлении лекарственных препаратов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Окончание всех работ по строительству питомника для разведения кабарги в Усть-Коксе (Республика Алтай) запланировано на 2022 год, сообщил руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

На брюхе самца кабарги расположена мускусная железа, в которой содержится 10-20 граммов натурального мускуса - самого дорогого продукта животного происхождения. Его используют в производстве биологически активных добавок, а также при изготовлении лекарственных препаратов.

"У нас 2022 год - окончание всех работ. На сегодняшний день две площадки. В Усть-Коксе на сегодня самое главное сделали - пробили дорогу, там 15 километров тайги было до этого участка, где живет кабарга. Приступили к работам дальше, Вы видите по снимкам, к созданию нулевого цикла непосредственно в Усть-Коксе", - сказал он.

Уйба рассказал, что именно там будет происходить вся работа по разведению и получению мускуса. "Там он будет сертифицироваться на месте, и дальше мы уже сертифицированный мускус будем перевозить в Москву. И в Подмосковье - "Светлые горы", наш биотехнологий центр - там мы уже будем производить препараты", - добавил он.

Уйба также отметил, что в 2019 году родилось 16 детенышей кабарги, и уже отобран 1 килограмм физиологического мускуса. "Мы, естественно, не убиваем животных ни в коем случае, а физиологическим образом забираем у усыпленного животного мускус", - пояснил он.

Кабарга - парнокопытное оленевидное животное, самцы которого имеют выступающие на несколько сантиметров клыки, из-за чего кабаргу иногда называют "саблезубым оленем".

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Путин, Владимир ВладимировичУйба, Владимир ВикторовичРоссияАлтай
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