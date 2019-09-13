{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Латвийский банк ABLV требует в суде Москвы взыскать с Киркорова €651 тыс. ипотечного долга

Штраф, неустойка и проценты будут уточнены истцом в ходе разбирательства в суде

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Латвийский банк ABLV заявил в Таганский суд Москвы гражданский иск о взыскании с певца Филиппа Киркорова более €650 тыс. по ипотечному кредиту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Латвийский банк требует взыскать с Киркорова €651 тыс. основного долга по ипотечному кредиту. Штраф, неустойка и проценты будут окончательно уточнены истцом в ходе судебного разбирательства", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что согласно исковым требованиям, Киркоров является заемщиком, а поручителем по кредитному договору с банком выступила компания певца ООО "Филипп Киркоров продакшн". "Беседа по иску назначена в 10:00 мск 1 октября", - добавила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Теги
ЛатвияРоссияКиркоров, Филипп Бедросович
В Роспотребнадзоре предложили сделать обязательным физметод для дезинфекции медотходов
В ведомстве отметили, что для этого есть все необходимое
Читать полностью