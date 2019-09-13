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Северный Кавказ

Лучшие ученики школы альпинизма в Карачаево-Черкесии совершат восхождение на Эльбрус

Обучение в школе пройдет с 12 по 20 сентября в поселке Архыз

ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Лучшие ученики школы альпинизма Peak of Europe в Карачаево-Черкесии получат возможность подняться на Эльбрус, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева.

"Школа будет проводиться в формате учебно-тренировочных сборов по альпинизму. По итогам школы участники получат наградной знак "Альпинист России", а команда, набравшая наибольшее количество баллов, получит возможность совершить восхождение на высочайшую точку Европы, западную вершину горы Эльбрус", - говорится в сообщении.

Школа Peak of Europe организована КЧГУ имени У. Д. Алиева по гранту Федерального агентства по делам молодежи и пройдет с 12 по 20 сентября в поселке Архыз.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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