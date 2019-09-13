В Чехии минувшее лето стало самым жарким за последние 245 лет

ПРАГА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Рекордно жарким выдалось прошедшее лето в Чехии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель национального гидрометеорологического института Павел Юза.

"В Чехии никогда за всю историю наблюдений за погодой, которая насчитывает почти 245 лет, не было столь душного и жаркого лета, - отметил он. - Согласно показаниям приборов старейшей в стране метеостанции, действующей с 1775 года в пражском дворце Клементинум, среднесуточная температура воздуха этим летом составила 22,9 градуса".

Показатель летней среднесуточной температуры воздуха, по словам эксперта, ежегодно повышается. Нынешний рекорд превысил установленный в прошлом году на 0,2 градуса. При этом, в 2015 году метеорологи зафиксировали рекордные на тот период цифры - 22,3 градуса.

"Если говорить о среднем показателе летней температуры воздуха с 1775 года, то данные на 2019 год превышают его на 3,9 градуса", - отметил Павел Юза.

Усиливающаяся тенденция повышения летней среднесуточной температуры свидетельствует об ускорении процесса глобального потепления. Умеренный чешский климат меняется на субтропический.

Ученые с кафедры физики атмосферы физико-математического факультета Карлова университета в Праге недавно выступили с прогнозом, что республика окажется в зоне субтропиков в конце ХХI века. Жаркая погода будет преобладать не только летом, но также весной и осенью. Число жарких дней в году увеличится, как минимум, на 35.

Ускоряющийся процесс изменения климата, как утверждают специалисты, приведет к резкому сокращению осадков. Засушливая погода наиболее негативно отразится на деятельности фермеров. Им потребуется приложить значительно больше усилий, чтобы вырастить и сохранить урожай. Возрастут государственные дотации сельскому хозяйству.

Летом 2019 года зона засухи охватывала две трети территории Чехии. Наиболее сложная ситуация в сельском хозяйстве наблюдалась в центральных и южных регионах республики. Изнуряющая жара преследовала жителей крупнейших городов - Праги и Брно (юго-восток республики).