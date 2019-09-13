Проекты благоустройства реализуют в 22 муниципалитетах Ставрополья в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края проведут в 2020 году благоустройство территорий в 22 муниципалитетах региона в рамках нацпроекта, сообщила в пятницу пресс-служба краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В выборе объектов приняли участие более 400 тыс. человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. В следующем году работы по благоустройству общественных пространств будут проходить на территории 22 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в министерстве, голосование проходило в рамках создания общественных пространств и реконструкции существующих территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". "Голосование проведено, итоги нам известны. Теперь предстоит большая и серьезная работа по распределению субсидий муниципалитетам и утверждению графиков выполнения работ", - приводятся в сообщении слова профильного министра Евгения Штепы.

Благоустройству городских скверов отдали предпочтение жители Ставрополя, Буденновска и Минеральных Вод, в моногороде Невинномысске жители проголосовали за реконструкцию бульвара Мира, первый этап работ по обновлению которого прошел в 2019 году.

Создание современных и комфортных условий в городах и селах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". В рамках проекта запланирована ежегодная реализация комплекса мероприятий по формированию современной комфортной городской среды, воплощение к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучение 2 тыс. специалистов.