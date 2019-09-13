Киев заявил отвод судье в деле о возвращении скифского золота

"Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, который рассматривает дело, что вызывает сомнение в его объективности", - пояснили в министерстве решение заявить отвод судье.

По данным Минюста, судья несколько лет представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" и в это время тесно сотрудничал с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу скифского золота. В свете этого, как утверждает министерство, представители Украины предложили судье взять самоотвод, а когда он отказался, подали ходатайство об отводе.

С 2015 года Министерство юстиции Украины представляет интересы Киева в попытках добиться транспортировки экспонатов музейной коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" на украинскую территорию. 14 декабря 2016 года суд Амстердама постановил вернуть скифскую коллекцию Украине, после чего представители музеев, находящихся в Крыму, заявили о намерении обжаловать это решение. Коллекция "Крым. Золотой остров в Черном море" в музее Алларда Пирсона была сформирована из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму.

Неопределенная ситуация с коллекцией возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Музеи Крыма в 2014 году отправили экспонаты на выставку в Амстердам. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили как крымские музеи, так и Украина. В связи с этим университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей. Вопрос, куда будет отправлена коллекция, решается через суд.