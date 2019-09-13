Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как организован туризм на Байкале

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с ФСБ России и МВД России дать правовую оценку деятельности работников организаций и должностных лиц органов исполнительной власти всех уровней, включая контрольно-надзорные органы, на Байкальской природной территории по исполнению законодательства РФ в области охраны озера Байкал, в том числе федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы Генеральная прокуратура вместе с ФСБ и МВД оценили деятельность чиновников на Байкальской природной территории.

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Также Путин ждет проверки "по проведению неотложных селезащитных и противопаводковых работ", "по включению объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, в соответствующий реестр и ликвидации негативных экологических последствий", "по организации туризма", "по обращению с отходами производства и потребления, в том числе на картах-накопителях ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат".

Президент ждет доклада по этим поручениям до 1 марта 2020 года.

Влияние туризма на экосистему озера

Глава государства поручил властям Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области принять меры для снижения негативного воздействия туризма на экосистему озера.

"Провести оценку потенциального воздействия туризма и туристской деятельности на Байкальскую природную территорию и обеспечить внесение изменений в программные документы и правовые акты в данной сфере, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение поступления налоговых и других обязательных платежей от указанной деятельности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации", - говорится в перечне поручений. Сделать эту работу необходимо до конца 2019 года.

Правительству РФ совместно с главами этих регионов необходимо также обеспечить включение в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде исчерпывающего перечня таких объектов на Байкальской природной территории, включая подвергшиеся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал.

Системы водоотведения

Президент также поручил правительству РФ оценить соответствие нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов у берегов Байкала.

"Провести совместно с высшими исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области оценку достаточности и соответствия нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов Байкальской природной территории", - говорится в перечне поручений. Также кабмину предстоит внести изменения в федеральные и региональные программные документы по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений по результатам этого анализа. Сделать это необходимо до 1 января 2020 года.

Путин указал на необходимость завершить формирование механизмов государственного экологического мониторинга системы озера Байкал, обеспечивающего прогнозирование изменений состояния окружающей среды. Также российский лидер поручил предусмотреть совершенствование методики расчета охвата площади Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом и его подсистемами, исходя из достаточности наблюдательных пунктов и проводимого сбора данных, и мониторинга водных животных и растений озера. Правительству предстоит утвердить порядок предупреждения и реагирования на риски нарушения экологической системы озера, разработать интегрированные показатели охраны озера и состояния экосистемы с использованием государственного фонда данных государственного экологического мониторинга.