Институт метеорологии предложил властям Петербурга создать городское гидрометеобюро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) предложил властям Санкт-Петербурга создать городское гидрометеобюро для того, чтобы точно составлять прогнозы погоды по районам города и анализировать экологическую обстановку. Об этом сообщил проректор по научной работе РГГМУ Иван Мушкет.

"Мы проговаривали вопрос о возможном создании в городе гидрометеобюро, прорабатываем вопрос. Мы начали уже писать в университете концепцию создания этого гидрометеобюро", - сказал он на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

Проректор пояснил, что такое метеобюро уже существует в Москве. По его словам, создание аналогичного бюро в Петербурге необходимо для более точных прогнозов, так как структуры Росгидрометцентра часто не дают сводки по районам, что необходимо для большого по площади города.

Мушкет отметил, что создание метеобюро не потребует большого количества бюджетных средств. "Для бюджета Санкт-Петербурга, мне кажется, это не большие деньги. Москва затратила на это, по-моему, - это есть в открытых источниках, - несколько сотен миллионов рублей. Если это так, я думаю, что бюджет Петербурга позволяет это сделать", - сказал он.

Профессор кафедры метеорологический прогнозов РГГМУ Сергей Смышляев отметил, что метеобюро также пригодится для предсказания стихийных бедствий и поможет сэкономить средства в перспективе. "По поводу затрат - предлагаю сопоставить затраты, которые сейчас необходимо государству выделить, чтобы устранить последствия, допустим, наводнения с тем, сколько можно было потратить, чтобы организовать систему оповещения и принять какие-то меры", - сказал Смышляев.

Гидрометеобюро Москвы, согласно данным на сайте службы, является совместным проектом правительства столицы и Московской области. Оно образовано в 1999 году для детального мониторинга погоды, выпуска уведомлений о неблагоприятных погодных условиях, а также метеосводок для жителей регионов и заинтересованных организаций.