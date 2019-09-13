Власти Новгородской области опровергли сообщения об итальянской забастовке врачей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк опровергла информацию об итальянской забастовке врачей в новгородской областной детской клинической больнице. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.

В пятницу на страницах независимой профсоюзной организации медицинских работников "Альянс врачей" в Twitter и "ВКонтакте" появилась информация о начале итальянской забастовки врачей в новгородской областной детской больнице, причиной которой называются многочисленные переработки медиков.

"Все медицинские учреждения Новгородской области работают в штатном режиме. Нет никакой итальянской забастовки. Не было зафиксировано ни официальных обращений о начале забастовки, ни ее фактического исполнения. Вся необходимая медицинская помощь жителям области сейчас оказывается", - сказала Саволюк.

Пресс-служба регионального правительства уточнила, что в министерство здравоохранения не поступало уведомлений о проведении каких-либо акций в детской областной больнице. В видеоролике, опубликованном "Альянсом врачей", об участии в итальянской забастовке сообщают заведующий лор-отделением детской областной больницы Руслан Уразгалиев и фельдшер патологоанатомического отделения Елена Пирогова.

"Также не было обращений сотрудников учреждения по этому поводу к главному врачу. Режим работы больницы не изменился. Стоит отметить, что заведующий лор-отделением Руслан Уразгалиев и старший фельдшер патологоанатомического отделения Елена Пирогова, заявления которых опубликованы в интернете, находятся в отпуске", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так называемая итальянская забастовка заключается в строгом соблюдении рабочих обязанностей и отказе от переработок.