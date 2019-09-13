Началась эвакуация понтонов после ЧП на полигоне под Северодвинском

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Началась эвакуация потенциально опасных понтонов, находящихся на берегу Белого моря после ЧП на полигоне под Северодвинском 8 августа. Об этом в пятницу ТАСС сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В конце августа СМИ сообщили, что два понтона, якобы задействованных 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, в ходе которого произошел взрыв, находятся в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря без охраны, ограждения или предупредительных знаков. В администрации Архангельской области в ответ на запрос ТАСС сообщили, что информация о потенциально опасных понтонах направлена в Росатом, Министерство обороны РФ, Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Северодвинский территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Архангельской области. В ответе областной администрации понтоны были названы потенциально опасными, но степень и причины опасности уточнены не были.

"Разработан комплекс мероприятий, который включает в себя, во-первых, демонтаж и вывоз для утилизации технологического оборудования, а во-вторых, снятие с мели и транспортировку для утилизации самих понтонов. Все заинтересованные стороны приступили к выполнению работ", - сказал Орлов.

Работы по вывозу понтонов уже начались.

Завершены работы по исследованию воды, почвы и растительности. "Правительством Архангельской области во взаимодействии с представителями компетентных структур и научного сообщества были организованы и проведены все необходимые лабораторные исследования морской воды, почвы и растительности, которые однозначно подтверждают, что никаких угроз здоровью населения и окружающей среде не существует", - добавил Орлов.