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Власти Кубани направят 100 млн рублей на расчистку рек для защиты от наводнений

Для этого в регионе внесут изменения в госпрограмму "Обеспечение безопасности населения"

КРАСНОДАР, 13 сентября./ТАСС/. Власти Краснодарского края направят 100 млн рублей из краевого бюджета на расчистку русел рек в 2020 году. Это поможет не допустить подтоплений в период сильных осадков, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по краю.

Полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов на выездном совещании в Волгограде в пятницу заявил, что южные регионы не извлекли уроков из наводнения на Кубани в 2012 году, когда погибли более 150 человек. По его словам, русла горных рек в регионе вовремя не расчищаются, что приводит к подтоплениям территорий в период выпадения осадков.

"[В Краснодарском крае] готовятся изменения в госпрограмму "Обеспечение безопасности населения", которые подразумевают выделение из краевого бюджета субсидии муниципалитетам на выемку карча и древесных остатков из рек. Министерство ГО и ЧС края уже получило полномочия по предоставлению таких субсидий муниципалитетам. Готовится нормативный акт, регламентирующий порядок их предоставления, начиная с 2020 года. На следующий год на эти цели будет направлено 100 млн рублей", - сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили ТАСС, что сейчас по закону муниципалитеты имеют право тратить средства на расчистку русел рек, только если в результате непогоды уже объявлен режим чрезвычайной ситуации или ведутся аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы. В качестве предупредительных мер этим должно заниматься федеральное министерство природных ресурсов и экологии. Ежегодно министерство выделяет Краснодарскому краю порядка 60-70 млн рублей на различные мероприятия в рамках исполнения указаний министерства, из них около 33 млн рублей направляются в крае именно на расчистку русел рек.

"Общая сумма субвенции, в сравнении с выделяемыми другими регионами, одна из наиболее больших в стране", - отметили в министерстве.

Самое серьезное за сотни лет наводнение произошло в Краснодарском крае в ночь на 7 июля 2012 года. Ливень привел к паводку и затоплению города Крымска, людей не успели своевременно эвакуировать, стихийное бедствие унесло жизни 153 человек. Пострадали 4,8 тыс. домов, более 34 тыс. человек, 1370 домов оказались полностью разрушены.

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Устинов, Владимир Васильевич (государственный деятель)РоссияКраснодарский край
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