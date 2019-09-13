Арестованы активисты Greenpeace, перекрывшие движение судов из порта Хьюстона

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Активисты организации Greenpeace, устроившие на мосту акцию через судоходный канал в Хьюстоне, арестованы. Об этом сообщила в пятницу газета Houston Chronicle со ссылкой на аппарат местного шерифа.

Около десятка людей спустились на канатах с пролета моста и развернули разноцветные вымпелы в рамках акции, нацеленной на то, чтобы привлечь внимание участников проходивших в Хьюстоне теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии США на выборах 2020 года к проблемам защиты окружающей среды. В результате акции движение судов по каналу было приостановлено. Шериф Хьюстона Эд Гонсалес сообщил газете, что сотрудники дежурных служб подняли всех участников акции на мост Fred Hartman Bridge, после чего были произведены аресты. Представитель Greenpeace Валентина Стэкл сообщила, что арестованным в ближайшее время будут предъявлены обвинения.

Мост Fred Hartman Bridge протяженностью более 4 км - один из самых длинных подвесных мостов в Техасе. Он сооружен над каналом, по которому нефтяные танкеры идут из порта Хьюстона в Мексиканский залив. В марте 2014 года при столкновении двух судов в канале в воду попало около 700 тонн нефти.