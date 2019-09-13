Более 500 студентов и преподавателей написали IT-диктант в госуниверситете в КБР

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Студенты и преподаватели Кабардино-Балкарского государственного университет (КБГУ) им. Х. М. Бербекова проверили свои знания в области программирования в ходе IT-диктанта, который состоялся на базе вуза. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе КБГУ.

"Более 500 юных айтишников и преподаватели с профильных направлений университета проверили свои знания в области программирования, в овладении базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. 32 тестовых задания включали в себя вопросы разного уровня сложности, от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей", - рассказал собеседник агентства. По его словам, 200 человек писали диктант на базе "Точки кипения", более 300 - на основной площадке вуза.

Акция приурочена ко Дню программиста в России, который ежегодно отмечается в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмизарядного байта.

Впервые диктант прошел в 2018 году в Тюменской области по инициативе регионального департамента информатизации. В этом году к акции присоединились 20 площадок пространства "Точка кипения" и вузов в 19 городах РФ.