Татарстану вручили премию Ага Хана за программу развития общественных пространств региона

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения премии Ага Хана в области архитектуры прошла в пятницу в Казани, одним из ее лауреатов стала программа развития общественных пространств, реализованная в Татарстане, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Победителей объявили в августе 2019 года в Казани, в их число вошли такие проекты, как музей в городе Бирзейт (Палестина), программа развития общественных пространств в Татарстане (Россия), учебный корпус университета им. Алиуна Диопа (Сенегал), экосистемный парк Wasit в городе Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты), проект по возрождению города Мухаррак (Бахрейн), образовательный проект Arcadia в Южном Канарчоре (Бангладеш).

"Для нас большая честь быть удостоенными премии Ага Хана в области архитектуры наравне с еще пятью проектами из Бангладеш, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, Сенегала и Бахрейна. Мы от всей души с вами их также поздравляем с этой большой победой. Это добавляет всем нам уверенности в том, что мы идем по правильному пути, нацеливает нас на развитие", - сказал государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

В церемонии вручения принял участие учредитель премии, принц Карим Ага Хан IV, 49-й наследный имам (духовный лидер) мусульманской общины шиитов-исмаилитов.

По словам Шаймиева, программа развития общественных пространств реализуется по инициативе президента республики Рустама Минниханова с 2015 года. "Теперь во всех крупных городах и большинстве районов республики есть красивые парки и скверы, места, где каждый найдет себе занятие по душе, где удобно и безопасно", - сказал Шаймиев. По данным на сайте фонда Ага Хана, с 2015 по 2018 годы по программе благоустроили 328 общественных пространств.

Премия Ага Хана в области архитектуры была учреждена в 1977 году. Награду вручают за достижения в области архитектурных решений, отвечающих нуждам и потребностям общин в странах со значительным мусульманским населением.