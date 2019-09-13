На Ставрополье захоронят останки красноармейца, погибшего под Смоленском

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Церемония захоронения останков солдата, погибшего в начале Великой Отечественной войны под Смоленском, пройдет в Ставропольском крае 20 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого комитета по делам национальностей и казачества.

"В селе Благодатном Петровского городского округа Ставропольского края простятся с красноармейцем Семеном Егоровичем Передрий. Торжественно-траурная церемония погребения состоится на сельском кладбище 20 сентября. Проводить бойца в последний путь соберутся родственники, ставропольские поисковики, представители власти города и края, военного комиссариата, казаки, ветеранские организации, местные жители", - говорится в сообщении.

Семен Передрий родился в 1907 году в том же селе, где будут захоронены его останки. На войну житель Ставропольского края отправился в августе 1941 года, с сентября этого же года он числился пропавшим без вести. Останки солдата были обнаружены в Смоленской области летом 2019 года поисковиками отряда "Патриот" города Демидова.

Имя бойца установили по его личному медальону. Поисковикам удалось найти родственников солдата. Двоюродные племянницы красноармейца живут в селе Благодатном, они решили захоронить его останки рядом с могилой матери солдата.