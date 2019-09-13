Участники из Южной Кореи, Испании и Польши приедут на фестиваль энергосбережения в Ростов

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 13 сентября. /ТАСС/. Десятый Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче пройдет в на стадионе "Ростова-Арена", впервые его участниками станут гости из Южной Кореи и Польши, сообщила врио ректора Южного федерального университета Инна Шевченко в пятницу на пресс-конференции.

"Десятый, юбилейный раз 21 и 22 сентября фестиваль #ВместеЯрче откроет свою площадку. Все эти годы у нас развивается деловая программа фестиваля науки как образовательного форума: интерактивные площадки, лекции, круглые столы. Впервые в этом году у нас принимают участие наши коллеги из Кореи и Польши, будут коллеги из Испании - фестиваль приобретает международный формат" - сказала Шевченко.

Она уточнила, что в этом году мероприятие приурочено к 150-летию периодической системы химических элементов им. Д.И.Менделеева. На фестивале будет четыре интерактивных зала, названные именами ученых Южного федерального университета. Также в его рамках подведут итоги конкурса молодых авторов инновационных разработок.

"На [площадке] "Россети Юг" у нас занимательные мультики на тему энергосбережения. Наши юные участники смогут раскрасить футболки в игровой форме на тему энергобезопасности. Будет организована спортивная игра под условным названием "Мафия - поймай энерговора", - сообщил замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко.

На официальном сайте мероприятия сообщается, что в 2018 году в Ростовской области молодежное правительство организовало собственную программу фестиваля, в которой приняли участие 3000 человек. Ростовская область два года подряд была признана одним из наиболее активных регионов проведения фестиваля #ВместеЯрче.